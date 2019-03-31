Oy Sayım İşlemi
1 saat önce
- Sandığın açılması ve oy tasnifinin yapılması NEVŞEHİR - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Nevşehir'de oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi.
- Sandığın açılması ve oy tasnifinin yapılması NEVŞEHİR - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Nevşehir
'de oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Oy kullanılan okullarda görevliler sandıkları açarak oy tasnifine başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:21 Kaynak: AA
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