Oy Sayım İşlemi Başladı
24 dakika önce
- Sandıktan çıkan oyların sayımı Oyların sayımından genel ve detay görüntüler GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı.
- Sandıktan çıkan oyların sayımı
Oyların sayımından genel ve detay görüntüler GÜMÜŞHANE - Gümüşhane
'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar açılıp oyların sayımına başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:59 Kaynak: AA
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