Oy Sayım İşlemi Başladı
58 dakika önce
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 32 ilde oy verme işlemi sona erdi.
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 32 ilde oy verme işlemi sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) kararına göre, Adıyaman
, Ağrı
, Artvin
, Bingöl
, Bitlis
, Diyarbakır
, Elazığ
, Erzincan
, Erzurum
, Gaziantep
, Giresun
, Gümüşhane
, Hakkari
, Kars
, Malatya
, Kahramanmaraş
, Mardin
, Muş
, Ordu
, Rize
, Siirt
, Sivas
, Trabzon
, Tunceli
, Şanlıurfa
, Van
, Bayburt
, Batman
, Şırnak
, Ardahan
, Iğdır
, Kilis
olmak üzere 32 ildeki seçmenlerin saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:02 Kaynak: AA
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32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi