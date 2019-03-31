Son Dakika Haberleri: Oy Sayım İşlemi Başladı

Oy Sayım İşlemi Başladı

58 dakika önce

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 32 ilde oy verme işlemi sona erdi.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 32 ilde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olmak üzere 32 ildeki seçmenlerin saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Ağrı, Adıyaman, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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