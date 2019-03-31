Oy Sayım İşlemi Başladı
21 dakika önce
- Oy sayma işleminden detaylar Sandıkta oyların masaya dökülmesi ve zarfların sayılması MANİSA - Manisa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı.
- Oy sayma işleminden detaylar
Sandıkta oyların masaya dökülmesi ve zarfların sayılması MANİSA - Manisa
'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:35 Kaynak: AA
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