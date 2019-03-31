Oy Sayım İşlemi Başladı

- Oy sandıklarının açılması

Oy sayımının yapılması MUŞ - Muşta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erdi. Sandık görevlileri, oy kullanımının sona ermesiyle sayım işlemine başladı.

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