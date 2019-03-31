Son Dakika Haberleri: Oy Sayım İşlemi Başladı

Oy Sayım İşlemi Başladı

6 dakika önce

- Oy sandıklarının açılması Oy sayımının yapılması MUŞ - Muşta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erdi.

- Oy sandıklarının açılması
Oy sayımının yapılması MUŞ - Muşta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erdi. Sandık görevlileri, oy kullanımının sona ermesiyle sayım işlemine başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:48 Kaynak: AA

Muş, Güncel
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