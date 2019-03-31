Oy Sayım İşlemi Başladı
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- Oy sandıklarının açılması Oy sayımının yapılması MUŞ - Muşta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erdi.
- Oy sandıklarının açılması
Oy sayımının yapılması MUŞ - Muşta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erdi. Sandık görevlileri, oy kullanımının sona ermesiyle sayım işlemine başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:48 Kaynak: AA
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