Oy Sayım İşlemi Başladı

- Oy sayım işlemi NİĞDE - Niğde'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı.

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