Son Dakika Haberleri: Oy Sayım İşlemi Devam Ediyor

Oy Sayım İşlemi Devam Ediyor

44 dakika önce

Sakarya'da Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım işlemine başlandı.

Sakarya'da Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım işlemine başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:15 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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