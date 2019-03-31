Oy Sayım İşlemi Devam Ediyor
44 dakika önce
Sakarya'da Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım işlemine başlandı.
Sakarya
'da Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım işlemine başlandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:15 Kaynak: AA
Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama
Özhaseki'den İlk Değerlendirme: Keyfimiz Yerinde
Son Dakika! Oylar Sayılmaya Başlandı! İşte İzmir'den Gelen İlk Sonuçlar
Özhaseki'nin Oy Kullandığı Sandıktan CHP Çıktı