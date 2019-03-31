Son Dakika Haberleri: Oy Sayım İşlemi Devam Ediyor

Oy Sayım İşlemi Devam Ediyor

1 saat önce

- Oy sayımından detaylar YALOVA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı.

- Oy sayımından detaylar YALOVA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar açılıp oyların sayımına başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:18 Kaynak: AA

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