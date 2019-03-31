Son Dakika Haberleri: Oy Sayım İşlemi - Isparta

Oy Sayım İşlemi - Isparta

1 saat önce

Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'da sona erdi.

Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'da sona erdi. Sandık görevlileri, oy kullanımının sona ermesiyle sayım işlemine başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:15 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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