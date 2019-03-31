Oy Sayımı Sürerken Binali Yıldırım Twitter'dan Fotoğraf Paylaştı
2 saat önce
OY sayımı sürerken AK Parti İstanbul Büyükeşhir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
OY sayımı sürerken AK Parti İstanbul Büyükeşhir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Binali Yıldırım'ın paylaştığı fotoğrafta elinde tuttuğu kağıdın üzerinde "31 Mart teşekkür konuşması" yazması dikkat çekti.
Yıldırım'ın fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:48 Kaynak: DHA
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