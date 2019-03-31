Son Dakika Haberleri: Oy Sayımı Sürerken Binali Yıldırım Twitter'dan Fotoğraf Paylaştı

Oy Sayımı Sürerken Binali Yıldırım Twitter'dan Fotoğraf Paylaştı

2 saat önce

Oy sayımı sürerken AK Parti İstanbul Büyükeşhir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Oy sayımı sürerken AK Parti İstanbul Büyükeşhir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Binali Yıldırım'ın paylaştığı fotoğrafta elinde tuttuğu kağıdın üzerinde '31 Mart teşekkür konuşması yazması dikkat çekti.

Yıldırım'ın fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: DHA

İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
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