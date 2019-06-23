Son Dakika Haberleri: Oy teşhiri yapan 111 kişiye işlem
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Oy teşhiri yapan 111 kişiye işlem

1 saat önce

Oy pusulası fotoğrafı çekmekten, beraber veya başkasının yerine oy kullanmaktan, telefonla kabine girmekten, oy teşhiri yapmaktan toplam 111 kişiye işlem yapıldı.

Oy teşhiri yapan 111 kişiye işlem, System.String[]
Oy pusulası fotoğrafı çekmekten, beraber veya başkasının yerine oy kullanmaktan, telefonla kabine girmekten, oy teşhiri yapmaktan toplam 111 kişiye işlem yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:28 
Ekonomi
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