Oy teşhiri yapan 111 kişiye işlem
1 saat önce
Oy pusulası fotoğrafı çekmekten, beraber veya başkasının yerine oy kullanmaktan, telefonla kabine girmekten, oy teşhiri yapmaktan toplam 111 kişiye işlem yapıldı.
Oy pusulası fotoğrafı çekmekten, beraber veya başkasının yerine oy kullanmaktan, telefonla kabine girmekten, oy teşhiri yapmaktan toplam 111 kişiye işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:28
Eşini kaçırdığını öne sürdüğü adamı vurdu
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına uymayarak oyunu kullandı
Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu