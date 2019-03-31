Son Dakika Haberleri: Oy Torbaları Adıyaman Adliyesine Gelmeye Başladı

Oy Torbaları Adıyaman Adliyesine Gelmeye Başladı

1 saat önce

Adıyaman'da 405 bin 579 seçmenin bin 550 sandıkta oylarını kullanmasının ardından oy pusulaları Adıyaman Adliyesine getirilmeye başlandı.

Oy Torbaları Adıyaman Adliyesine Gelmeye Başladı, System.String[]
Adıyaman'da 405 bin 579 seçmenin bin 550 sandıkta oylarını kullanmasının ardından oy pusulaları Adıyaman Adliyesine getirilmeye başlandı.

Saat 16.00 itibariyle Adıyaman'da sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı başladı. Oyların okullardaki sayımının ardından oy torbaları, sandık görevlileri ve emniyet ekiplerinin gözetiminde Adıyaman Adliyesine getirilmeye başlandı. Görevliler, tutanakları imzaladıktan sonra oyları adliyede görevli personele teslim etti. Polis ekipleri ise adliye önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:32 Kaynak: İHA

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