Oy Torbaları Batman Adliyesi'ne Getirilmeye Başlandı
2 saat önce
Oy torbaları Batman Adliyesi'ne getirilmeye başlandıBATMAN - Batman'da sayımı tamamlanan oylar seçim kuruluna getirilmeye başlandı.
Oy torbaları Batman Adliyesi'ne getirilmeye başlandı
BATMAN - Batman'da sayımı tamamlanan oylar seçim kuruluna getirilmeye başlandı.
Batman'da sabah saat 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erdi. Sayımı tamamlanan oylar polis ve jandarma ekipleri nezaretinde sandık başkanları tarafından Batman Adliyesi ilçe seçim kuruluna getirilmeye başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:05 Kaynak: İHA
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