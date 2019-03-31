Son Dakika Haberleri: Oy Torbaları Batman Adliyesi'ne Getirilmeye Başlandı

Oy Torbaları Batman Adliyesi'ne Getirilmeye Başlandı

2 saat önce

Oy torbaları Batman Adliyesi'ne getirilmeye başlandıBATMAN - Batman'da sayımı tamamlanan oylar seçim kuruluna getirilmeye başlandı.

Oy torbaları Batman Adliyesi'ne getirilmeye başlandı

BATMAN - Batman'da sayımı tamamlanan oylar seçim kuruluna getirilmeye başlandı.
Batman'da sabah saat 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erdi. Sayımı tamamlanan oylar polis ve jandarma ekipleri nezaretinde sandık başkanları tarafından Batman Adliyesi ilçe seçim kuruluna getirilmeye başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:05 Kaynak: İHA

Batman, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de 23 Seçmenli Köyde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Yatalak Seçmen, Sedyeyle Oy Kullanmaya Götürüldü Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:13:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oy Torbaları Batman Adliyesi'ne Getirilmeye Başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]