Son Dakika Haberleri: Oy Torbaları Batman Adliyesine Getirilmeye Başlandı

Oy Torbaları Batman Adliyesine Getirilmeye Başlandı

24 dakika önce

Batman'da sayımı tamamlanan oylar seçim kuruluna getirilmeye başlandı.

Oy Torbaları Batman Adliyesine Getirilmeye Başlandı, System.String[]
Batman'da sayımı tamamlanan oylar seçim kuruluna getirilmeye başlandı.

Batman'da sabah saat 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erdi. Sayımı tamamlanan oylar polis ve jandarma ekipleri nezaretinde sandık başkanları tarafından Batman Adliyesi ilçe seçim kuruluna getirilmeye başlandı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:32 Kaynak: İHA

Sabah, Batman, Güncel
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