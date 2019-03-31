Oy Torbaları Batman Adliyesine Getirilmeye Başlandı
24 dakika önce
Batman'da sayımı tamamlanan oylar seçim kuruluna getirilmeye başlandı.
Batman
'da sayımı tamamlanan oylar seçim kuruluna getirilmeye başlandı.
Batman'da sabah saat 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erdi. Sayımı tamamlanan oylar polis ve jandarma ekipleri nezaretinde sandık başkanları tarafından Batman Adliyesi ilçe seçim kuruluna getirilmeye başlandı. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:32 Kaynak: İHA
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