Son Dakika Haberleri: Oy Verme İşlemi Başladı

Oy Verme İşlemi Başladı

1 saat önce

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Türkiye bugün sandık başında.

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Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Türkiye bugün sandık başında. Oy verme işlemi İstanbul'da saat 08.00 itibariyle başladı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da bin 869 seçim çevresinde 10 milyon 393 bin 532 seçmen 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Sabah erken saatlerde oy verecekleri okullara gelen vatandaşlar, sandıkların açılmasının ardından oylarını kullanmaya başladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:46 Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Güncel
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