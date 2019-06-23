Son Dakika Haberleri: Oy verme işlemi sona erdi (3)
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Oy verme işlemi sona erdi (3)

56 dakika önce

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi.
Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.
Görevliler, büyükşehir belediye seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümünü yapacak.
YSK yayın yasağını kaldırana kadar sonuçlar verilemeyecek
Seçim yasaklarına göre, bugün saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanamayacak.
Saat, 18.00-21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak.
YSK, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.
Oy verme işlemi sona erdi (3)
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:11 Kaynak: AA
Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul, Güncel
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