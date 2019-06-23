OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ, OYLARIN SAYIMINA BAŞLANDI (1)
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Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Murat SOLAK/İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:18 Kaynak: DHA
Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi. Oyların sayımına başlandı.
Görüntü Dökümü:
-Son oy verme işlemleri
-Sadıkların açılması
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