Oy verme işlemi sona erdi, oyların sayımına başlandı (1)
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:20 Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi. Oyların sayımına başlandı.
- İstanbul
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