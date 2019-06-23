Son Dakika Haberleri: Oy verme işlemi sona erdi, oyların sayımına başlandı (1)
Son Dakika Güncel Haber

Oy verme işlemi sona erdi, oyların sayımına başlandı (1)

27 saniye önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi.

Oy verme işlemi sona erdi, oyların sayımına başlandı (1), System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi. Oyların sayımına başlandı.


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:20 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK, milletvekili mühürlü, birden fazla mühürlü ve mühürsüz zarflar için kararını verdi İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu Trabzon Araklı'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 17:20:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oy verme işlemi sona erdi, oyların sayımına başlandı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]