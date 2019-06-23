Oy verme işlemi sürüyor
42 dakika önce
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi Silivri'de sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:49 Kaynak: AA
23 Haziran İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi Silivri
'de sürüyor.
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