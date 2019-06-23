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Oy verme işlemi sürüyor

42 dakika önce

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi Silivri'de sürüyor.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi Silivri'de sürüyor.
Oy verme işlemi sürüyor
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:49 Kaynak: AA
İstanbul, Silivri, Güncel
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