Son Dakika Haberleri: Oy Verme Kabinine Çocuğuyla Girmek İstedi, Sandık Başkanıyla Tartıştı

Oy Verme Kabinine Çocuğuyla Girmek İstedi, Sandık Başkanıyla Tartıştı

1 saat önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, oy kullanma kabinine çocuğuyla birlikte girmek isteyen seçmen ile kendisini uyaran sandık başkanı arasında tartışma çıktı.

Oy Verme Kabinine Çocuğuyla Girmek İstedi, Sandık Başkanıyla Tartıştı, System.String[]
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, oy kullanma kabinine çocuğuyla birlikte girmek isteyen seçmen ile kendisini uyaran sandık başkanı arasında tartışma çıktı. Çocuğunu alıp, sınıftan çıkan erkek seçmen, bir süre yalnız gelip, oyunu kullandı. 

Bayraklı'ya bağlı Yamanlar Mahallesi'ndeki Petkim Latife Hanım İlkokulu'na, 2320 numaralı sandıkta oy kullanmak için gelen ve ismi öğrenilemeyen erkek seçmen, kabine çocuğuyla birlikte girmek isteyince sandık başkanı tarafından uyarıldı. Bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma üzerine seçmen, çocuğunu alıp, sınıftan çıktı. Bir süre sonra çocuğunu dışarıda bırakıp, tekrar sınıfa gelen seçmen, oyunu kullandı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:52 Kaynak: DHA

Bayraklı, İzmir, Güncel
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