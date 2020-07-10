"Oy vermedim ama helal olsun, takdir ediyorum" - Son Dakika

"Oy vermedim ama helal olsun, takdir ediyorum"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya üzerinden başlattığı Başkan Beyaz Masada uygulamasının dokuzuncusunu gerçekleştirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya üzerinden başlattığı Başkan Beyaz Masada uygulamasının dokuzuncusunu gerçekleştirdi.


Başkan yardımcılarıyla birlikte takipçilerinin karşısına geçen Başkan Yalçın, gelen istek ve talepleri dinledi, soruları içtenlikle yanıtladı. Programa katılan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Yalçın, gelen istek ve taleplerin belediye hizmetlerine yön vermesi açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.


Yenidoğan Mahallesindeki binaların bahçesinde gerçekleştirilen ot temizliği çalışmalarından dolayı yoğun teşekkür mesajının geldiği programda çeşitli konulardaki istek ve talepler de değerlendirildi. Bir katılımcının, "Başkanım ben size oy vermedim ama aldığınız oyların hakkını veriyorsunuz. Çalışmalarınızı takip ediyoruz, helal olsun. Bahçemizdeki otlar biçildi teşekkür ederim" şeklindeki mesajı dikkat çekti.


Başkan Yalçın programı, katılımcılardan gelen istek üzerine şiir okuyarak tamamladı. Geceyi Abdurrahim Karakoç'tan 'İncinmesin' ve 'Gel' şiirlerini okuyarak noktalayan Başkan Yalçın, kendisini dinleyen herkese teşekkür etti. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Oy vermedim ama helal olsun, takdir ediyorum' - Son Dakika
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