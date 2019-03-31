Oy Vermek İçin Tedavi Gördüğü Hastaneden Ambulansla Silivri'ye Götürüldü
23 dakika önce
Oy vermek için tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Silivri'ye götürüldüİSTANBUL - Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Cafer Çağan isimli vatandaş oy verebilmek İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü...
Oy vermek için tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Silivri
'ye götürüldü
İSTANBUL - Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Cafer Çağan isimli vatandaş oy verebilmek İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından ambulans ile Silivri'ye götürüldü.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz gün hastanede tedavi altına alınan Cafer Çağan isimli bir vatandaş yerel seçimler de oy kullanmak istediğini hastanede bulunan doktorlara iletti. Doktorların onay vermesinin ardından konu Sağlık Bakanlığı
ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Çağan'ın talebi doğrultusunda bu sabah hastaneye 112 Ambulans'ı ile hastanesinden alınarak Silivri'de bulunan Çağanbey Ortaokulu'na getirildi. Burada sağlık görevlileri tarafından sedye ile oy kullanacağı sınıfa götürülen Çağan burada eşinin yardımıyla oyunu kullandı.
Çağan vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirterek "Vatandaşlık görevini yerine getirebilmemiz için rica ettik onlar da yardımcı oldular. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik mutluyuz. Vatana millete hayırlı olsun" dedi.
Çağan'ın eşi Havva Çağan "Ben her konuda çok memnunum sağlık bakanlığının hizmetlerinden hemşirelerinden doktorlarından yiyeceklerimize kadar her şeyimizle ilgileniyorlar. Kendimi Avrupa
da gibi hissettim" diye konuştu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:32 Kaynak: İHA
İstanbul ve Ankara'da Kim Önde? İşte Son Rakamlar
Esenyurt'ta Okulda Yangın Çıktı! Oy Sayımına Ara Verildi
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı