Son Dakika Haberleri: Oy Vermeye Keçisiyle Geldi

Oy Vermeye Keçisiyle Geldi

25 dakika önce

Başakşehir'de yaşayan Ali Sever isimli vatandaş, oy kullanmaya 24 saat yanından ayırmadığı "prenses" isimli keçisiyle birlikte geldi.

Başakşehir'de yaşayan Ali Sever isimli vatandaş, oy kullanmaya 24 saat yanından ayırmadığı "prenses" isimli keçisiyle birlikte geldi. 31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi sabah 08: 00 itibariyle başladı. Seçimlerin heyecanla devam ettiği İstanbul'da ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Başakşehir'de Ali Sever isimli bir vatandaş oy vermek için okula 24 saat yanından ayırmadığı "Prenses" isimli keçisiyle ile beraber geldi. Ancak okulda bulunan görevliler keçinin okula girmesine izin vermedi. Bunun üzerine Sever keçisi prensesi okulun dışında bırakarak oy vermek için okula girdi. Sever "Keçim dışarıda kalacak ben oy verip dışarıya çıkacağım. Pazar günü de keçimle beraber Yenikapı'da bulunan miting alanına gittim ancak iki güvenlik noktasını geçtim ama alana giremedim. Keçime çocuğum gibi bakıyorum" dedi.

(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:51 Kaynak: İHA

Ali Sever, Prenses, Başakşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Medipol Başakşehir Hazırlık Maçında Pendikspor'a Yenildi Galatasaraylı Genç Futbolcu Emirhan Kayar'dan Örnek Davranış 1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak Kusurlu Mal Satan İmalatçı ve İthalatçı Tazminat Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 11:16:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oy Vermeye Keçisiyle Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]