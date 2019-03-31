Oy Vermeye Keçisiyle Geldi
25 dakika önce
Başakşehir'de yaşayan Ali Sever isimli vatandaş, oy kullanmaya 24 saat yanından ayırmadığı "prenses" isimli keçisiyle birlikte geldi.
Başakşehir
'de yaşayan Ali Sever
isimli vatandaş, oy kullanmaya 24 saat yanından ayırmadığı "prenses" isimli keçisiyle birlikte geldi. 31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi sabah 08: 00 itibariyle başladı. Seçimlerin heyecanla devam ettiği İstanbul
'da ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Başakşehir'de Ali Sever isimli bir vatandaş oy vermek için okula 24 saat yanından ayırmadığı "Prenses
" isimli keçisiyle ile beraber geldi. Ancak okulda bulunan görevliler keçinin okula girmesine izin vermedi. Bunun üzerine Sever keçisi prensesi okulun dışında bırakarak oy vermek için okula girdi. Sever "Keçim dışarıda kalacak ben oy verip dışarıya çıkacağım. Pazar günü de keçimle beraber Yenikapı'da bulunan miting alanına gittim ancak iki güvenlik noktasını geçtim ama alana giremedim. Keçime çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:51 Kaynak: İHA
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