Son Dakika Haberleri: Oy Vermeye Sedye ile Gitti, Sağlık Görevlilerine Dua Etti

Oy Vermeye Sedye ile Gitti, Sağlık Görevlilerine Dua Etti

36 dakika önce

İZMİR'in Urla ilçesinde yaşayan ve iki bacağı da kırık olan Mesrure Öziçi (90), evine gelen sağlık ekibi tarafından sedye ile oy kullanacağı okula götürüldü.

Oy Vermeye Sedye ile Gitti, Sağlık Görevlilerine Dua Etti, System.String[]
İZMİR'in Urla ilçesinde yaşayan ve iki bacağı da kırık olan Mesrure Öziçi (90), evine gelen sağlık ekibi tarafından sedye ile oy kullanacağı okula götürüldü. Öziçi, oyunu kullandıktan sonra, sağlık görevlilerine "Yavrularım, birtanelerim Allah sizden razı olsun" diye dua etti.

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan ve bir süre önce düşüp iki bacağını da kıran, Mesrure Öziçi de oyunu kullandı. Sağlık ekibi, evde bakım ambulansı ile Mesrure Öziçi'nin yaşadığı İskele Mahallesi'ndeki evine geldi. Sedyeye yatırılan Öziçi, ambulans ile oy kullanacağı İskele İlkokulu'na getirildi. Sedye ile oy kullanacağı sınıfa çıkarılan Öziçi, kabine de sağlık görevlilerinin ve sandık görevlilerinin yardımı ile girdi. Oyunu kullanan Mesrure Öziçi, oyunu kullandıktan sonra sağlık görevlilerine dua etti.  Öziçi, "Bildiğim bir yere oyumu kullandım, hepsi için  hayırlı uğurlu olsun. Çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni bu şekilde buraya kadar getirdiniz. Yavrularım. Birtanelerim, Allah sizden razı olsun. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Tüm Türkiye için hayırlı olsun. Hepinize  saatlerle diliyorum. Allah işinizi rast getirsin" dedi.

'İLK KEZ BU ŞEKİLDE OY KULLANMAYA GELDİ'

Mesrure Öziçi'nin oğlu Özer Öziçi (69) de daha önceki seçimlerde annesini kendisinin oy vermesi için okula getirdiğini, ilk kez bu hizmetten faydalandıklarını söyledi. Öziçi, "İki ayağında kırık var. Tedavisi yapıldı. Kaynama sürecinde. Normalde koltuk değneği ile yürütüyoruz. Ben getiriyordum. İlk kez bu şekilde oy kullanmaya geldi. Güzel bir uygulama" diye konuştu.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:42 Kaynak: DHA

Urla, İzmir, Güncel
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