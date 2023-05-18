Oy yüzünden depremzedeleri yerden yere vuranlara operasyon! 8 kişiyi evlerinden aldılar - Son Dakika
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Oy yüzünden depremzedeleri yerden yere vuranlara operasyon! 8 kişiyi evlerinden aldılar

18.05.2023 15:05

Adana'da, deprem bölgesinde 14 Mayıs'taki seçimlerde oy veren afetzedelere sosyal medya hesabından hakaret edip provokatif paylaşımda bulundukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanan afetzedelere hakaret eden ve provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Oy yüzünden depremzedeleri yerden yere vuranlara operasyon! 8 kişiyi evlerinden aldılar

15 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 7 kişini yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Oy yüzünden depremzedeleri yerden yere vuranlara operasyon! 8 kişiyi evlerinden aldılar
Oy yüzünden depremzedeleri yerden yere vuranlara operasyon! 8 kişiyi evlerinden aldılar
Oy yüzünden depremzedeleri yerden yere vuranlara operasyon! 8 kişiyi evlerinden aldılar
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oy yüzünden depremzedeleri yerden yere vuranlara operasyon! 8 kişiyi evlerinden aldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oy yüzünden depremzedeleri yerden yere vuranlara operasyon! 8 kişiyi evlerinden aldılar - Son Dakika
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