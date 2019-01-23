Son Dakika Haberleri: Oy Zarflarında Hile Yapan Şahıs Yakalandı

Oy Zarflarında Hile Yapan Şahıs Yakalandı

6 dakika önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Usulüne Aykırı Olarak Oy Sandığının Yerini Değiştirme, Açma, Çalma, Tahrip Etme, Oy Zarflarını Çalma' suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

Oy Zarflarında Hile Yapan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Usulüne Aykırı Olarak Oy Sandığının Yerini Değiştirme, Açma, Çalma, Tahrip Etme, Oy Zarflarını Çalma' suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

Asayiş Daire Başkanlığı Arananlar Listesinde bulunan ve Kayseri adli makamları tarafından 'Usulüne Aykırı Olarak Oy Sandığının Yerini Değiştirme, Açma, Çalma, Tahrip Etme, Oy Zarflarını Çalma' suçlarından aranan İ.K., Nevşehir'de olduğu bilgisi üzerine Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube İnfaz Ekibi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından teknik takibe alındı. Söz konusu suçlardan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın geçen günlerde tekrar Kayseri'ye döndüğü bilgisi üzerine yapılan çalışma sonucunda, İ.K. Tomarza İlçe Emniyet ve Jandarma görevlilerince yakalandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:49 Kaynak: İHA

Nevşehir, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Küçük Çocuklara Cinsel Organını Gösteren Sapık, İlk Duruşmada Tahliye Edildi Gazete Dağıtıcısı, Evi Yanan Afgan Ailenin Hayatını Kurtardı

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 17:55:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oy Zarflarında Hile Yapan Şahıs Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]