Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi 18 yaş üstüne de hizmet verecek

Madde bağımlısı çocukları uyuşturucunun pençesinden uzaklaştırmak amacıyla 11 yıl önce kurulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi, artık 18 yaş üzerindeki madde bağımlısı yetişkinlere de hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin toplumsal sorumluluk çerçevesinde, yürüttüğü çalışmalarla risk altındaki aile ve çocuklara ulaştığını belirtti.

Özellikle çocuklar ve ergenlerde, uyuşturucuyla mücadele, tedavi ve rehabilitasyona yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken merkezin tamamen ücretsiz, kapsamlı, yatılı ve ayakta hizmet veren, danışma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetini bir arada yürüten ilk ve tek klinik olduğunu kaydeden Tolay, "56 personelle 24 saat esasına göre hizmet üreten klinik, 60 yatak kapasitelidir. Açıldığı günden 2018 yılı sonuna kadar 4 bin 37 kişiye ulaşıldı, bin 445 hastanın kliniğe yatışı yapıldı. Halen 34 hasta merkezimizde, 7 hasta Yarıyol Evi'nde hizmet alıyor. Merkezimiz yıllardır 12-18 yaş arasındaki çocuklara verdiği hizmet ağını genişletti, artık 18 yaş üzerindeki madde bağımlısı yetişkinlere de hizmet verecek." ifadelerini kullandı.