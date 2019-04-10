Son Dakika Haberleri: Oya Başar'ı Almanya'da Ağlattılar

Oya Başar'ı Almanya'da Ağlattılar

1 saat önce

ALMANYA'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne katılan ünlü oyuncular Ayşenil Şamlıoğlu ile Oya Başar, Joy's Women Club'ün konuğu oldu.

Oya Başar'ı Almanya'da Ağlattılar, System.String[]
ALMANYA'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne katılan ünlü oyuncular Ayşenil Şamlıoğlu ile Oya Başar, Joy's Women Club'ün konuğu oldu. Offenbach Fish Steak restoranında kulüp üyesi kadınlarla bir araya gelen Şamlıoğlu ile Başar, anılarını paylaştılar. Oya Başar, kanser sürecini anlatırken göz yaşlarını tutumadı.

İLK DEFA AĞLIYORUM

Başar, 2007 yılında yakalandığı meme kanseri sürecini "Kanser bir ceza değil. Saklanmasına da karşıyım. Ben tesadüfen kanser olduğumu öğrendim. Çok küçük zannedildi. Maalesef bir hayli fazlaymış. Lenflerimde olduğunu gördüler. Ameliyatla temizledikten sonra çok ağır terapi süreci yaşadım. Zor anlar. Çocuklarımdan hiç saklamadım. 'Ben kanserim. Hiç üzülmeyeceksiniz, eğer üzülürseniz hepimiz biteriz" dedim. Beş kez ameliyat geçirdim. En önemlisi şu. Yaptığınız işi bırakmayacaksınız. Güçlü olacaksınız. Hepimiz öleceğiz. Ölmekten korkmuyorum. Daha önemlisi iyi yaşabilmek. Ama o dönemde gördüm ki çok güzel dostlar biriktirmişim. O, beni çok motive etti. Haftada iki gün uyuyordum. Diğer beş gün çalışıyordum. Program da başarılı olunca, kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Bunları söylerken ilk defa ağlıyorum. Neden olduğunu da anlamadım" dedi.

BABAMA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kendisi için yaşın bir sayıdan ibaret olduğunu aktaran Oya Başar, "Eğer dünyayı görebiliyorsan, gözleyebiliyorsan, beynin açıksa her zaman gençsin. Ailem tiyatro hastasıydı. Babam tiyatrocu olmak istemiş, kabul etmemişler. O da 'çocuğum olduğunda tiyatroyla ilgilenmesini istiyorum' demiş. Çok teşekkür ediyorum, bana çok güzel hayat sunmuşlar. Bir hayatta yüzlerce hayat yaşıyorsun" diye konuştu.

FRANKFURT'TA BAŞLADIM

Ayşenil Şamlıoğlu da "Baştan beri tiyatro diyordum. Bizimkiler 'çok gençsin önce üniversiteyi bitir' dedi. İki üniversiteye başladım, yarıda bıraktım ve Almanya'ya geldim. İlk amatör çalışmamı 1975'te Franfurt'ta yaptım. 5 yıl kadar kaldım. Ben hangi yıl doğduğumu bilmem. O yüzden bankalarla hep başım belaya girer. Sayılarla, günlerle hiç ilgilenmiyorum. Beni Türkiye yetiştirdi. Türk tiyatrosuna karşı borcum var. Şehir Tiyatrosu'nun başına bu borcu ödemek üzere geçtim" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:02 
Frankfurt, Almanya, Oya Başar, Güncel
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