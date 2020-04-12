Oya Başar kendini izole etti

Kızı Ayşe'yle eve kapanan Başar'ın oğlu Umut'la bile görüşmediği öğrenildi. Kızı Ayşe yapılan tüm alışverişi mutlaka sabunlu sudan geçiriyor. Yıllar önce ciddi bir rahatsızlık geçiren Başar'ın özellikle doktor tavsiyesiyle kendini tamamen izole ettiği öğrenildi.