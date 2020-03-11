Oya Coşkunöz Aktaş: "Biz Coşkunöz'de eşitiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oya Coşkunöz Aktaş: 'Biz Coşkunöz'de eşitiz' - Son Dakika

Oya Coşkunöz Aktaş: "Biz Coşkunöz'de eşitiz"

6 saat önce

Türk sanayiine değer katan öncü kuruluşlardan Coşkunöz Holding, çalışanlarıyla bir araya geldi.

Oya Coşkunöz Aktaş:

Türk sanayiine değer katan öncü kuruluşlardan Coşkunöz Holding, çalışanlarıyla bir araya geldi.


Etkinliğe Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, CEO A. Erdem Acay, holding ve şirket yöneticileri de katıldı. Faaliyet gösterdiği yedi sektördeki 12 şirketin tamamında kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren Coşkunöz Holding, Podyum Davet'te düzenlenen "%30, %70'ten Büyüktür" etkinliği ile büyük beğeni kazandı. Farklılıkları yönetmek sadece iş dünyasında değil bugün bütün dünyada barışın gerçekleşmesinde en önemli nokta olduğunu belirten Oya Coşkunöz Aktaş, "Bu yüzden kurumlar güçlü bir Türkiye için eşitliği sağlarken kadınlar ve erkekler olarak üzerimize düşen sorumlulukları da üstlenmeliyiz. Biz Coşkunöz'de eşitiz! Dilerim tüm dünyada da bir gün kadın-erkek değil de insan olarak değer gördüğümüz, birey olduğumuz, eşit olabildiğimiz günleri göreceğiz. Her erkek ve kız çocuğunu yetiştiren de bir anne. Bu dileği gerçekleştirmek bizler sayesinde olacak. Bu sebeple sizden de çocuklarınızı yetiştirirken bunu düşünmenizi ve üstlenmenizi istiyorum. Tek bir gün değil, her gün biz kadınlar ve erkeklerin olsun" dedi.


Coşkunöz Holding'in kadın istihdamına ve eşitliğe verdiği öneme dikkat çeken Coşkunöz Holding CEO'su A. Erdem Acay ise, "Kadını erkeği değil insanı konuşmalıyız. Güce değil insana saygı duymayı öğrenirsek konunun kökünden çözüleceğine eminim. Burada öncelikli olarak eğitim öne çıkıyor. Ama daha önemlisi toplumsal öğretim. Çevremize, ailemize, çocuklarımıza saygıyı öğretmeliyiz. Güce, makama değil. Şu anda Coşkunöz Holding bünyesinde çalışan kadın oranı yüzde 30 seviyelerinde. Bu oranı artırmak en büyük hedeflerimizden biri. Yaşamaktan mutluluk duyduğumuz Bursa, birçok alanda öncü kadınlara ev sahipliği yaptı. Şimdi bu şehirde yeni başarı hikayeleri yazmak üzere bizler Coşkunöz Holding olarak hazırız" açıklamasında bulundu. - BURSA

Coşkunöz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:44 Kaynak: İHA
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