Oya'dan, Cemre ve Nedim'i şoke eden itiraf! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Oya'dan, Cemre ve Nedim'i şoke eden itiraf! - Son Dakika Magazin

Oya'dan, Cemre ve Nedim'i şoke eden itiraf!

6 saat önce

Oya, Başak'ın başına buyruk hallerinden sıkılınca başka bir planını devreye sokuyor.

Oya'dan, Cemre ve Nedim'i şoke eden itiraf!, System.String[]

Oya, Başak'ın başına buyruk hallerinden sıkılınca başka bir planını devreye sokuyor. Oya, Başak ve bebeği bir dağ evine götürüyor. Başak ise, Oya'nın gizemli hallerinden şüphelenmeye başlıyor. Fırsatını bulduğu sırada bebeği de alarak kaçmaya çalışan Oya'ya, durumu fark eden Başak engel oluyor. Bebeği de alıp kendisini eve kilitleyerek Nedim'e haber veriyor. Nedim ve Cemre, Başak'ın verdiği adrese geldiklerinde Oya'nın çıldırmış hali ile karşı karşıya kalıyorlar. Oya elinde bir çakmakla benzin döktüğü dağ evini ateşe vermeye kalktığı sırada bebek ile ilgili tüm gerçekleri Cemre ve Nedim'e itiraf eder...

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:14 
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