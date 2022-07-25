Oya Ersoy'dan Bakan Koca'ya: "Sağlık Bakanlığı'nın Salgın Bitti Açıklaması Bugün Artan Vaka Sayılarının Nedeni Değil Midir?"

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Yapılan resmi açıklamalarda 'Maskeden kurtuluyoruz, salgın bitti' denilmesinin üzerinden vaka sayılarında yaşanan artış ile beraber ölüm sayılarında da artış yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın salgın bitti açıklaması bugün artan vaka sayılarının nedeni değil midir?" sorusunu yöneltti.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nı yanıtlaması istemiyle bugün TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Ersoy, önergesinde şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı'nın 11-17 Temmuz haftası resmi Covid-19 verilerine göre önceki hafta 117 bin 95 olan yeni vaka sayısı 226 bin 532'ye yükselmiş yaşamını yitirenlerin sayısı ise 96'ya çıkmıştır. Son 4 haftadır 2 kat artış gösteren vaka sayıları geçen haftanın 2 katına, haftalık vefat sayısı ise bir önceki haftanın 3 katına çıkmıştır. Virüse karşı önlemler kaldırılırken virüs hızla yayılmaktadır.

"SONBAHARDA COVİD İLE İNFLUENZA BİRLEŞMESİ, EN BÜYÜK KAYGIMIZ"

Başta sağlık çalışanları olmak üzere yurttaşlar artan vakalar karşısında tedirgin olup bakanlık tarafından resmi herhangi bir açıklamanın yapılmaması ve önlemlerin yeniden hayata geçmemesinden endişe duymaktadırlar. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Elbek, artışı günlük yaşamda da gözlemlediklerini, önümüzdeki 4 haftanın çok zor olacağını söyleyerek 'İstanbul'da pandemi servisleri yeniden açılıyor. Ama bu hasta yükü asıl sonbaharda yaşanacak. Sonbaharda kovid ile influenza birleşmesi en büyük kaygımız. Bu olursa sağlık sistemi krize girer' açıklamasında bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), küresel vaka artış oranının yükseldiğine dikkati çekerek, ilerleyen haftalarda Kovid-19 sebebiyle daha çok ölüm beklenebileceği uyarısında bulunmasına rağmen ülkede herhangi bir önlem alınmamaktadır."

"SAĞLIK BAKANLIĞI, YENİ VARYANTLARA İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTMEKTE MİDİR?"

Oya Ersoy, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Yapılan resmi açıklamalarda 'Maskeden kurtuluyoruz, salgın bitti' denilmesinin üzerinden vaka sayılarında yaşanan artış ile beraber ölüm sayılarında da artış yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın salgın bitti açıklaması bugün artan vaka sayılarının nedeni değil midir?

Virüsün yeni varyantları hala türemeye devam etmektedir ve bu varyantlardan biri, ağır hastalara, ölümlere yol açan bir varyant şeklindedir. Sağlık Bakanlığı, yeni varyantlara ilişkin herhangi bir önlem geliştirmek amacı ile çalışma yürütmekte midir?

Sağlık Bakanlığı'nın sonbaharda okulların yeniden açılması ile beraber vaka sayılarında yaşanacak artışa ilişkin bugünden bir hazırlığı var mıdır?

Toplu taşıma ve kapalı mekanlarda gerekli önlemler başta olmak üzere maske zorunluğu tekrar getirilecek mi?

Son zamanlarda artan yoksullukla beraber salgın da artmıştır. Yoksulluk ve sağlıklı beslenememeyle beraber insanların psikolojisi ve fiziksek direnci de düştüğünden bakanlık olarak halkın virüsten korunması için sağlıklı beslenme ve ucuz gıdaya ulaşması için herhangi bir öneri ya da programınız var mıdır?

Tatil sezonu ile beraber farklı ülkelerden gelen insanlara herhangi bir test yapılmadan ülkede kalması farklı varyantlarında ülkeye girişine neden olmayacak mıdır?"