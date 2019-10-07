Son Dakika Haberleri: OYAK'a Çinli rakip
Son Dakika Ekonomi OYAK'a Çinli rakip

OYAK'a Çinli rakip

1 saat önce

Çinli çelik üreticisi Jingye'nin, British Steel'e talip olduğu söyleniyor.

OYAK'a Çinli rakip, System.String[]

Çinli çelik üreticisi Jingye'nin, British Steel'e talip olduğu söyleniyor. İngiliz yayın kuruluşlarında yer alan haberlerde Jingye'nin, İngiliz hükümetiyle görüşerek 150 yıllık çelik deviyle ilgilendiğini söylediği belirtildi.


OYAK'ın sahibi Ataer Holding, British Steel'in İngiltere ve Fransa'daki fabrikalarında detaylı finansal ve operasyonel incelemelere devam ederken, Çinli çelik üreticisi Jingye de British Steel'e talip oldu. İngiliz yayın kuruluşlarında çıkan haberlere göre; Jingye, İngiliz hükümetiyle görüşerek 150 yıllık çelik deviyle ilgilendiğini söyledi.


Ekim ayı ortasında Ataer'in münhasırlık süresi sona erecek ve OYAK, British Steel'i satın alıp almayacağını açıklayacak. Bu süreçte Çinli çelikçinin de oyuna dahil olmasının, İngilizlerin elini güçlendirebileceği söyleniyor. Söylentilere aldırış etmeyen OYAK, incelemelerini titizlikle sürdürüyor. OYAK'ın, rekabetçi koşullarla imzalanmamış ve piyasa koşullarına aykırı tedarikçi anlaşmalarından rahatsız olduğu da konuşulanlar arasında. Her ne kadar İngiliz hükümetinin oyu OYAK'tan yana olsa da OYAK'ın satın alma kararında bu sözleşmelerin etkili olacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Ordu Yardımlaşma Kurumu, İngiltere, Fransa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de dün çekilen fotoğraf büyük korku yarattı: Sakın ama sakın dokunmayın
HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:22:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OYAK'a Çinli rakip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]