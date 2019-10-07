Son Dakika Haberleri: OYAK'a İngiltere'de Çinli rakip
Son Dakika Ekonomi OYAK'a İngiltere'de Çinli rakip

OYAK'a İngiltere'de Çinli rakip

42 dakika önce

British Steel'in İngiltere ve Fransa'daki fabrikalarını almak için detaylı finansal ve operasyonel incelemelerde bulunan OYAK'a Çinli rakip çıktı.

OYAK'a İngiltere'de Çinli rakip, System.String[]

British Steel'in İngiltere ve Fransa'daki fabrikalarını almak için detaylı finansal ve operasyonel incelemelerde bulunan OYAK'a Çinli rakip çıktı.

Ordu Yardımlaşma Kurumu, İngiltere, Fransa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:56 
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