OYAK'a İngiltere'de Çinli rakip
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British Steel'in İngiltere ve Fransa'daki fabrikalarını almak için detaylı finansal ve operasyonel incelemelerde bulunan OYAK'a Çinli rakip çıktı.
British Steel'in İngiltere ve Fransa'daki fabrikalarını almak için detaylı finansal ve operasyonel incelemelerde bulunan OYAK'a Çinli rakip çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:56
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