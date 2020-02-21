OYAK, Afrika’nın volkanik taşına yatırım planlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OYAK, Afrika’nın volkanik taşına yatırım planlıyor - Son Dakika Ekonomi

OYAK, Afrika’nın volkanik taşına yatırım planlıyor

47 dakika önce

OYAK, Afrika'nın volkanik taşına yatırım planlıyor.

OYAK, Afrika’nın volkanik taşına yatırım planlıyor, System.String[]

OYAK, Afrika'nın volkanik taşına yatırım planlıyor

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:54 
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