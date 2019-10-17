OYAK, anlaşmayı kasımda tamamlayacak
13 dakika önce
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), satın almak için ön anlaşmaya vardığı British Steel'de sona yaklaşılıyor.
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), satın almak için ön anlaşmaya vardığı British Steel'de sona yaklaşılıyor. Mayıs ayında iflas eden İngiltere'nin en büyük çelik şirketlerinden British Steel'in saıtş görüşmelerinin kasım ayında sona ereceği iddia ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:12
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