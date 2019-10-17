OYAK, anlaşmayı kasımda tamamlayacak

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), satın almak için ön anlaşmaya vardığı British Steel'de sona yaklaşılıyor. Mayıs ayında iflas eden İngiltere'nin en büyük çelik şirketlerinden British Steel'in saıtş görüşmelerinin kasım ayında sona ereceği iddia ediliyor.