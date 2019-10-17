Son Dakika Haberleri: OYAK, anlaşmayı kasımda tamamlayacak
Son Dakika Ekonomi OYAK, anlaşmayı kasımda tamamlayacak

OYAK, anlaşmayı kasımda tamamlayacak

13 dakika önce

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), satın almak için ön anlaşmaya vardığı British Steel'de sona yaklaşılıyor.

OYAK, anlaşmayı kasımda tamamlayacak, System.String[]

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), satın almak için ön anlaşmaya vardığı British Steel'de sona yaklaşılıyor. Mayıs ayında iflas eden İngiltere'nin en büyük çelik şirketlerinden British Steel'in saıtş görüşmelerinin kasım ayında sona ereceği iddia ediliyor.

Ordu Yardımlaşma Kurumu, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:12 
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