Son Dakika Haberleri: OYAK, British Steel'i almaktan vazgeçti
Son Dakika Ekonomi OYAK, British Steel'i almaktan vazgeçti

OYAK, British Steel'i almaktan vazgeçti

7 saat önce

OYAK, British Steel'in satın alınmasından vazgeçildiğini duyurdu.

OYAK, British Steel'i almaktan vazgeçti, System.String[]

OYAK, British Steel'in satın alınmasından vazgeçildiğini duyurdu.


British Steel'in satın alınma süreciyle ilgili yeni gelişme yaşandı. OYAK'tan yapılan açıklamada, "OYAK iştiraklerinden Ataer Holding tarafından British Steel'de yapılan incelemeler tamamlanmış, paydaşların yeterince destek vermemesi nedeni ile beklenen ticari verimliliğin sağlanamayacağı ortaya konarak müzakereler sonlandırılmıştır" denildi.


Açıklamada şu ifadeler de yer aldı: " Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu ve en büyük demir çelik ürericisi olarak, ülkemizin stratejik hedeflerine katkı sunma kararlılığı ile yerel ve küresel fırsatları değerlendirmeye devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:18 Kaynak: İHA
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