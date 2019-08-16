OYAK, British Steel'i satın almak için ön anlaşmaya vardı
1 saat önce
OYAK, demir çelik sektöründe, İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Hollanda'da üretim faaliyetleri bulunan, İngiliz sanayi devi British Steel'i satın almak üzere ön anlaşma sağladı.
OYAK, demir çelik sektöründe, İngiltere
başta olmak üzere Fransa
ve Hollanda
'da üretim faaliyetleri bulunan, İngiliz sanayi devi British Steel'i satın almak üzere ön anlaşma sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:42
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