Son Dakika Haberleri: OYAK, British Steel'i satın almak için ön anlaşmaya vardı
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OYAK, British Steel'i satın almak için ön anlaşmaya vardı

1 saat önce

OYAK, demir çelik sektöründe, İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Hollanda'da üretim faaliyetleri bulunan, İngiliz sanayi devi British Steel'i satın almak üzere ön anlaşma sağladı.

OYAK, British Steel'i satın almak için ön anlaşmaya vardı, System.String[]
OYAK, demir çelik sektöründe, İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Hollanda'da üretim faaliyetleri bulunan, İngiliz sanayi devi British Steel'i satın almak üzere ön anlaşma sağladı.
Ordu Yardımlaşma Kurumu, İngiltere, Hollanda, Fransa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:42 
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OYAK, İngiltere'nin 150 yılık demir çelik şirketi British Steel'i satın alıyor
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