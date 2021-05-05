OYAK Çimento, TEİD üyesi oldu - Son Dakika

OYAK Çimento, TEİD üyesi oldu

05.05.2021 11:11
OYAK Çimento, TEİD üyesi oldu, System.String[]

Etik ve İtibar Derneği TEİD'in yeni üyesi, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. oldu.

Etik ve İtibar Derneği TEİD'in yeni üyesi, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. oldu.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının katılımıyla 160'tan fazla üyeye ulaşan Etik ve İtibar Derneği'nin (TEİD) yeni üyesi oldu. Dünya çimento endüstrisinde Avrupa'nın önde gelen şirketlerinden OYAK Çimento, faaliyetlerini 6 fabrikada, satışlarını 7 coğrafi bölgede sürdürüyor.

Etik ve İtibar Derneği (TEİD), etik ve uyum risklerinin etkin yönetimi, dürüstlük, hesap verilebilirlik ve şeffaflık konularında farkındalık düzeyinin arttırılması ve iş etiğinin ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesi amacı ile 2010 yılında kuruldu. TEİD bugün, Türkiye GSMH'nın yüzde 15'ini oluşturan ve 400 binin üzerinde çalışana istihdam sağlayan, sektörlerinde büyük öneme sahip 160'tan fazla kurumsal üyesi ile çalışmalarına devam ediyor. Finansal verilerle birlikte bir şirketin başarısının tanımlanmasında, dünya genelinde sorumlu vatandaşlık, sürdürülebilir üretim politikalarının etkinliği, inovasyon politikaları, etik kurallara uyum ile itibar gibi faktörlerin de önemli olduğu gerçeğiyle hareket eden TEİD; Türkiye Cumhuriyeti'nin BM ve OECD nezdinde taraf olduğu yolsuzlukla mücadele anlaşmalarının hayata geçirilmesinde de özel sektör koordinasyonu görevini sürdürüyor. Bununla birlikte TEİD, etik risklerin yönetimi alanında dünyada var olan değerlerin Türkiye'ye taşınmasında etkin rol oynayarak, bu doğrultuda TRACE International Türkiye Temsilciliği, Global Ethics Network Bölge Temsilciliği, European Business Ethics Network üyeliği, Basel Institute on Governance çalışma grubu üyeliği ve OECD Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu ve Bölgesel Danışma Kurulu üyeliği görevlerini de yürütüyor. - İSTANBUL

OYAK Çimento, TEİD üyesi oldu

Ordu Yardımlaşma Kurumu, İnsan Hakları, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OYAK Çimento, TEİD üyesi oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kızını toprağa gömenlere tahliye istenince mahkemede diz çöküp feryat etti Kızını toprağa gömenlere tahliye istenince mahkemede diz çöküp feryat etti Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı

Son Dakika Haberleri
14:27 Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor
14:15 ''Adınız cinayete karıştı'' yalanıyla 5 kişiyi dolandırdı. Kendini savunmak için söyledikleri 'Yok artık' dedirtti!
14:06 Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü
14:05 Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma
13:59 Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu
13:59 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu
13:48 Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı
12:26 Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi!
Rosier'in takım arkadaşlarına yaptığı su şakası pahalıya mal oldu Rosier'in takım arkadaşlarına yaptığı su şakası pahalıya mal oldu         
14:23
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
Kırıkkale'de aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: Aylık 518 bin lira kazandıracak Kırıkkale'de aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: Aylık 518 bin lira kazandıracak         
12:30
Vakaların yüzde 50 düştüğü kentte tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Çocuklarıyla markete gidenlere ceza kesildi Vakaların yüzde 50 düştüğü kentte tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Çocuklarıyla markete gidenlere ceza kesildi         
12:21
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler! Kooperatif kuran kadınlar, yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye satıyor Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler! Kooperatif kuran kadınlar, yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye satıyor         
11:57
İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme!         
11:27
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular         
10:44
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor         
10:42
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 14:30:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: OYAK Çimento, TEİD üyesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement