OYAK Grup Sigorta'ya 'Yılın Sigorta Broker Markası' ödülü - Son Dakika

OYAK Grup Sigorta'ya 'Yılın Sigorta Broker Markası' ödülü

12.12.2020 10:59
OYAK Grup Sigorta'ya 'Yılın Sigorta Broker Markası' ödülü, System.String[]

Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu. Halk oylaması sonucunda verilen ödüllerde OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş, "Yılın Sigorta Broker Markası" seçildi.

Bu yıl Llyod's'dan yetkili broker olarak iş yapma lisansını alan OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2017'den beri hizmetlerini sürdüren şirket, Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde halk oylaması sonucunda "Yılın Sigorta Broker Markası" ödülünün sahibi oldu. OYAK Grup Sigorta'nın dijitalleşmeye ve müşteri memnuniyetine verdiği önem sonucu elde ettiği "Yılın Sigorta Broker Markası" ödülünü, OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Özlem Karacaoğlu ve Ali Aktuğ aldı.

Küresel olarak sektördeki en iyi ve en güvenilir sigorta ve reasürans brokerlik kurumu olmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren şirket hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. - İSTANBUL

OYAK Grup Sigorta'ya 'Yılın Sigorta Broker Markası' ödülü
OYAK Grup Sigorta'ya 'Yılın Sigorta Broker Markası' ödülü

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Altın Marka, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OYAK Grup Sigorta'ya 'Yılın Sigorta Broker Markası' ödülü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Zararı tamı tamına 80 bin lira! Tabelasını kesenleri bulana 10 bin lira ödül verecek Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalanan şahıs gazeteciyi tehdit etti: Anam avradım olsun göreceğim seni Kilogram fiyatı pirzolayla yarışıyor! Kestanenin tanesi tezgahlarda 1 TL'yi geçti Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti
AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı         
10:35
ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı         
10:22
Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı         
09:37
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
Akıllı telefonu olmayınca, çareyi HES kodunu plaka yapıp boynuna asmakta buldu Akıllı telefonu olmayınca, çareyi HES kodunu plaka yapıp boynuna asmakta buldu         
08:50
Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı         
07:29
Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi         
01:49
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?         
21:14
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var         
11:11
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 11:09:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OYAK Grup Sigorta'ya 'Yılın Sigorta Broker Markası' ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei