Son Dakika Haberleri: OYAK’ın istediği British Steel'de sürpriz istifa
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OYAK’ın istediği British Steel'de sürpriz istifa

1 saat önce

Erdemir'in sahibi Ordu Yardım Kurumu'nun (OYAK), satın almak istediği British Steel'de sürpriz bir istifa yaşandı.

OYAK’ın istediği British Steel'de sürpriz istifa, System.String[]

Erdemir'in sahibi Ordu Yardım Kurumu'nun (OYAK), satın almak istediği British Steel'de sürpriz bir istifa yaşandı.

Erdemir Demir Çelik A.Ş., Ordu Yardımlaşma Kurumu, Ordu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:45 
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