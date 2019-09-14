OYAK’ın istediği British Steel'de sürpriz istifa
1 saat önce
Erdemir'in sahibi Ordu Yardım Kurumu'nun (OYAK), satın almak istediği British Steel'de sürpriz bir istifa yaşandı.
Erdemir'in sahibi Ordu Yardım Kurumu'nun (OYAK), satın almak istediği British Steel'de sürpriz bir istifa yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:45
Eski milletvekili İbrahim Turan da AK Parti'den istifa etti AK Parti'den Davutoğlu'nun istifasına ilk yorum: Milletin çizdiği yoldan sapanlar her yerden istifa edebilir Alpay Özalan'dan dikkat çeken Davutoğlu çıkışı: Kovulduktan sonra 'istifa ediyorum' dedi Korganspor, bir çuval fındık karşılığında 2 transfer yaptı!