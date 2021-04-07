OYAK'ın otomotiv odaklı Ro-Ro limanına ilk sefer - Son Dakika

OYAK'ın otomotiv odaklı Ro-Ro limanına ilk sefer

07.04.2021 12:51
OYAK'ın otomotiv odaklı Ro-Ro limanına ilk sefer, System.String[]

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından Japon NYK Line (Nippon Yusen Kaisha) ortaklığı ile Kocaeli'ne bağlı Körfez ilçesinde, tüm markalar ile çalışmak üzere hayata geçen ortak liman işletmesinde ilk deneme seferi başarıyla gerçekleşti.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından Japon NYK Line (Nippon Yusen Kaisha) ortaklığı ile Kocaeli'ne bağlı Körfez ilçesinde, tüm markalar ile çalışmak üzere hayata geçen ortak liman işletmesinde ilk deneme seferi başarıyla gerçekleşti.

Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan 'Otomotiv Odaklı Ro-Ro Limanı'na ilk uluslararası deneme seferi gerçekleştirildi. Köstence'den (Romanya) başlayan ve Körfez Bölgesi'nde başarıyla tamamlanan ilk seferde ithal araçlar limanda tahliye edildi. 2019 yılından bu yana inşası devam eden Ro-Ro limanının, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek resmi açılışı sonrası uluslararası otomobil markalarının ihracat ve ithalat kapısı konumuna geleceği belirtildi.

Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak

Japon devi NYK işbirliği ile hayata geçirilen liman, Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektörünün oluşturduğu yeni ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak olup ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak. Yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesi ve toplam 265 bin metrekare kapalı otoparkı ile sadece otomotiv sektörüne hizmet verecek olan limanın, Türkiye'de ilk kez yabancı ortakla kurulan ve otomotiv sektörüne hizmet verecek olan Ro-Ro limanı ve kendi alanında en büyük liman olma özelliğini de taşıdığı bildirildi.

Uluslararası otomotiv lojistiğinin rotası nisan ayında değişiyor

Yapılan ilk deneme seferinin başarıyla tamamlanmasının uluslararası otomotiv sektörü için tarihi bir an olduğunu kaydeden OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Dünyanın en köklü ve en büyük denizcilik şirketlerinden NYK Line ile 2018 yılında başladığımız yolculukta çok önemli bir basamağı başarıyla geride bıraktık. İlk seferin tüm süreçlerinin OYAK Grup Şirketleri iş birliği ile yürütülmesi de bizleri ayrıca gururlandırdı. Türkiye'nin çok önemli bir ihtiyacına daha çözüm olacak bu yatırımımız, otomotiv sektörüne olan güvenimizin de bir göstergesi. Kısa bir zaman içerisinde uluslararası otomotiv lojistiğinin rotasını değiştirerek merkez konumuna gelecek olan limanımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Deniz taşımacılığındaki düşük maliyet, Ro-Ro limanlarının potansiyelini arttırıyor

Verilen bilgiye göre, toplam taşımacılıktaki payı yüzde 90 olan deniz yolu taşımacılığı, maliyeti en düşük taşımacılık yöntemi olarak tüm dünyada giderek daha çok talep görüyor. Maliyet avantajının yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik adına ülkelerin deniz yolu ve demir yolu taşımacılığına yönelmesiyle potansiyeli artan Ro-Ro limanları ile de şirketlerin multimodal taşımaları daha çok tercih ettiği görülüyor. Tüm bunlarla birlikte, Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı Avrupa Birliği'nde, karayolu taşımacılığını azaltıcı, deniz yolu taşımacılığını özendirici ve artırıcı politika değişikliği planlanıyor.

Ro-Ro limanının teknik özellikleri şöyle sıralandı:

Elleçleme kapasitesi: Yıllık 780 bin araç

Toplam liman alan: 235 bin metrekare

Rıhtım uzunluğu: 539 metre

Deniz derinliği : 12-14 metre

Açık park alanı kapasitesi: 7 bin 639 araç

Kapalı katlı otopark kapasitesi: 8 bin 154 araç

Güvenlik : OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri AŞ

7/24 Hizmet süresi

Teslimat Öncesi Denetim PDI (Pre Delivery Inspection) Hizmeti - KOCAELİ

OYAK'ın otomotiv odaklı Ro-Ro limanına ilk sefer
OYAK'ın otomotiv odaklı Ro-Ro limanına ilk sefer
OYAK'ın otomotiv odaklı Ro-Ro limanına ilk sefer
OYAK'ın otomotiv odaklı Ro-Ro limanına ilk sefer
OYAK'ın otomotiv odaklı Ro-Ro limanına ilk sefer

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Körfez, Japon, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OYAK'ın otomotiv odaklı Ro-Ro limanına ilk sefer - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Galatasaraylı Babel, Bitcoin'e de el attı, takım arkadaşlarının cebini doldurdu Galatasaraylı Babel, Bitcoin'e de el attı, takım arkadaşlarının cebini doldurdu Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti
Son Dakika! Son Dakika! "Müjdeyi vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz         
13:31
Şarkıcı Berkay ile mahkemelik olan Arda Turan'ın yeniden yargılanmasına başlandı Şarkıcı Berkay ile mahkemelik olan Arda Turan'ın yeniden yargılanmasına başlandı         
13:08
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti         
12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz         
12:36
Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem         
12:07
Dayak iddialarının ardından mezarı açılan yaşlı kadının torunu konuştu Dayak iddialarının ardından mezarı açılan yaşlı kadının torunu konuştu         
11:36
Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti         
10:54
Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti         
10:47
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü         
10:19
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 13:44:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OYAK'ın otomotiv odaklı Ro-Ro limanına ilk sefer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei