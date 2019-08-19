Son Dakika Haberleri: OYAK İngiliz Çelik Devini Satın Alıyor
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OYAK İngiliz Çelik Devini Satın Alıyor

1 saat önce

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), İngiliz çelik şirketi British Steel'i satın almak için ön anlaşmaya vardı.

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), İngiliz çelik şirketi British Steel'i satın almak için ön anlaşmaya vardı. OYAK'ın yıl sonuna kadar şirketi devralması ve binlerce işçinin işsiz kalmasını önlemesi bekleniyor. Ayrıntıları Londra'dan Barış Çimen aktarıyor
Ordu Yardımlaşma Kurumu, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:01 
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