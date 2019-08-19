OYAK İngiliz Çelik Devini Satın Alıyor
1 saat önce
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), İngiliz çelik şirketi British Steel'i satın almak için ön anlaşmaya vardı.
Ordu Yardımlaşma Kurumu
(OYAK), İngiliz çelik şirketi British Steel'i satın almak için ön anlaşmaya vardı. OYAK'ın yıl sonuna kadar şirketi devralması ve binlerce işçinin işsiz kalmasını önlemesi bekleniyor. Ayrıntıları Londra
'dan Barış Çimen aktarıyor
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:01
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