OYAK, İngiliz sanayi şirketi British Steel'i satın almak için ön anlaşmaya vardı
1 saat önce
OYAK demir çelik sektöründe İngiltere, Fransa ve Hollanda'da üretim faaliyetleri bulunan İngiliz sanayi şirketi British Steel'i satın almak için ön anlaşmaya vardı.
Ordu Yardımlaşma Kurumu
(OYAK), demir çelik sektöründe İngiltere
, Fransa
ve Hollanda
'da üretim faaliyetleri bulunan İngiliz sanayi şirketi British Steel'i satın almak için ön anlaşmaya vardı.
Yönetimsel nedenlerle 21 Mayıs 2019 tarihinde finansal darboğaza giren ve aynı tarihte resmi makamlar vasıtasıyla satışa çıkarılan British Steel'e, Avrupalı üreticilerin yanı sıra dünya genelinden 80'e yakın çelik üreticisi talip oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:33
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