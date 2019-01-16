Son Dakika Haberleri: Oyak Renault'a fabrika modernizasyonu için teşvik belgesi

Oyak Renault'a fabrika modernizasyonu için teşvik belgesi

29 dakika önce

Oyak Renault'a 3.7 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.

Oyak Renault'a fabrika modernizasyonu için teşvik belgesi, System.String[]
Oyak Renault'a 3.7 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. Teşvik çerçevesinde yüzde 80 oranında vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği ve KDV istisnası sağlanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:15 

Ekonomi
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