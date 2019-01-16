Oyak Renault'a fabrika modernizasyonu için teşvik belgesi
29 dakika önce
Oyak Renault'a 3.7 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.
Oyak Renault
'a 3.7 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. Teşvik çerçevesinde yüzde 80 oranında vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği ve KDV istisnası sağlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:15
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