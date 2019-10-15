Son Dakika Haberleri: Oyak Renault'a "İnsana Değerde Liderlik" ödülü
Son Dakika Ekonomi Oyak Renault'a 'İnsana Değerde Liderlik' ödülü

Oyak Renault'a "İnsana Değerde Liderlik" ödülü

1 saat önce

Oyak Renault, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen İnsana Değer Ödülleri'nde, insan kaynakları uygulamaları ile birinci oldu ve İnsana Değerde Liderlik ödülüne layık görüldü.

Oyak Renault'a

Oyak Renault, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen İnsana Değer Ödülleri'nde, insan kaynakları uygulamaları ile birinci oldu ve İnsana Değerde Liderlik ödülüne layık görüldü.

Groupe Renault'tan yapılan açıklamaya göre, Deloitte Danışmanlık tarafından insan kaynakları, Oyak Renault çalışanlarıyla gerçekleşen saha denetimleri ve PERYÖN bünyesinde uzman jüriler tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Oyak Renault İnsana Değerde Liderlik ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü, şunları kaydetti:

"Türkiye İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN'ün en üst kategorideki ödülü olan "İnsana Değerde Liderlik" ödülüne sahip olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan kaynakları uygulamalarını başarıyla yürüterek yeni uygulamalarla sürekli geliştiren ve şirketimizi bu prestijli ödülle buluşturan İnsan Kaynakları ekibimize, uygulamaların gerçek sahibi olan tüm yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim."

Oyak Renault, Türkiye, Renault, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bulgaristan, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösterdi
Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı Amerika ile Türkiye'nin operasyon farkı! Amerika yakıp yıkıyor, Türkiye şehre zarar vermiyor Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 13:57:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyak Renault'a "İnsana Değerde Liderlik" ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]