Son Dakika Haberleri: Oyak Renault'a mükemmellik ödülü
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Oyak Renault'a mükemmellik ödülü

1 saat önce

Oyak Renault, insan kaynakları uygulamalarıyla "Yetenek Yönetiminde Mükemmeliyet" ödülü almaya hak kazandı.

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Oyak Renault, insan kaynakları uygulamalarıyla "Yetenek Yönetiminde Mükemmeliyet" ödülü almaya hak kazandı.

Oyak Renault'tan yapılan açıklamaya göre, şirket insan kaynakları yönetiminde gerçekleştirdiği iyileştirmeler sonucunda dünyanın en prestijli danışmanlık şirketi Brandon Hall tarafından "Yetenek Yönetiminde Mükemmeliyet" ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin en büyük otomobil ve motor üreticisi olan ve 50. yılını kutlayan Oyak Renault, kariyer, performans ve gelişim yönetimi gibi insan kaynakları yönetiminde gerçekleştirdiği iyileştirmeler sonucunda, bu alanda dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görüldü.

Kariyer, performans ve gelişim yönetimindeki köklü sistemleri, çalışanları için yurt içi ve yurt dışında yarattığı kariyer fırsatları ve organizasyonel mükemmeliyet anlayışıyla Brandon Hall yetenek yönetimi kategorisinde bronz ödülün sahibi olan Oyak Renault, yetenek yönetimindeki başarısını uluslararası arenada da taçlandırdı.

"Yenilikçi uygulamalarımızla adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü, 7 binden fazla çalışanın istihdam edildiği Oyak Renault'da insan kaynakları uygulamalarının uluslararası arenada dünyanın en prestijli ödüllerinden birine layık görülmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, "Özveriyle yürüttüğümüz çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürerek bu alanda yenilikçi uygulamalarımızla adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerinden biri olan Brandon Hall tarafından 1994 yılından beri verilen "Mükemmeliyet Ödülleri"ne en iyi yetenek yönetimi uygulamaları ile ödüle aday olan şirketler, en iyi uzmanlardan oluşan uluslararası bir jüri tarafından değerlendiriliyor.

Ödüller, Şubat 2020'de Florida'da düzenlenecek Uluslararası İnsan Yönetiminde Mükemmellik Konferansı'nda sahiplerini bulacak.

Oyak Renault, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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