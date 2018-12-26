Oyak Renault Boğaziçi Üniversitesi’yle akıllı fabrika kuracak
1 saat önce
Oyak Renault ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile Türkiye'de bir ilk olan "Dijital Dönüşüm" projesi hayata geçiyor.
Oyak Renault
ve Boğaziçi Üniversitesi
iş birliği ile Türkiye
'de bir ilk olan "Dijital Dönüşüm
" projesi hayata geçiyor. Proje ile Oyak Renault'daki üretim süreçlerinde dijital dönüşüm sağlanması ve "Akıllı Fabrika" teknolojilerine örnek olacak yeni bir model oluşturulması planlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:48
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