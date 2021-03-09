Oyak Renault, küresel tedarik krizi nedeniyle üretime bir hafta ara verecek - Son Dakika

Oyak Renault, küresel tedarik krizi nedeniyle üretime bir hafta ara verecek

09.03.2021 18:17
Oyak Renault, küresel tedarik krizi nedeniyle üretime bir hafta ara verecek, System.String[]

Otomotiv endüstrisinde elektronik bileşen eksikliğinden dolayı yıl başından beri yaşanan küresel tedarik sorunu ülkemize de sıçradı. Söz konusu kriz nedeniyle Türkiye'nin önde gelen otomotiv şirketi Oyak Renault, 15-22 Mart tarihleri arasında üretime ara verecek.

Küresel otomotiv endüstrisindeki şirketler, özellikle Avrupa'daki otomobil üreticileri, elektronik bileşen eksikliği nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalıyor. Yaşanan kriz Türkiye'ye de sıçradı. Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, küresel otomotiv sektöründe yaşanan tedarik sorunlarının Oyak Renault'yu da etkilediğini bildirdi.

Özellikle sektör için hayati öneme sahip elektronik bileşenlerde tedarik sorunu yaşandığını dile getiren Aoun, "Bursa'da ürettiğimiz yeni Clio, Clio E-tech ve Megane Sedan'da ve Mekanik Fabrikamızda en son teknolojileri kullanıyoruz. Bu da fabrikamızı yüksek hacimli elektronik bileşenlere ihtiyaç duyan başlıca üretim tesislerinden biri haline getiriyor" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİME KISA BİR ARA VERECEĞİZ"

Bileşen tedarikinde yaşanan küresel krizin Türkiye'ye de yansıdığını ve üretim programında bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Aoun, şunları kaydetti:

"En son teknolojileri kullandığımız Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında, yaşamakta olduğumuz küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle üretim programımızda değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Oyak Renault olarak 15-22 Mart'ta üretime kısa bir ara vereceğiz. Tedarik sorununun üretime etkilerini azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çevik ve esnek üretim kabiliyetimizle, dış kaynaklı krizlerin etkilerini en kısa sürede aşarak üç vardiyada çalışmaya devam edeceğiz."

Aoun, aradan sonra üretime planlandığı gibi devam edeceklerini ve piyasadaki oluşabilecek durumlara göre planlarını tekrar revize edebileceklerini belirtti.

"DIŞ KAYNAKLI KRİZLİ EN ETKİLİ ŞEKİLDE YÖNETECEĞİZ"

Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, küresel tedarik zincirindeki sorunlar ve bunun küresel otomotiv sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Covid-19 pandemisi, küresel otomotiv pazarında talep daralmasını beraberinde getirdi. Bunun yanında, küresel tedarik zincirinde, özellikle de elektronik bileşen tedarikinde görülen sorunlar, üretimi olumsuz yönde etkiliyor. Doğal olarak, dünya genelinde yaşanan elektronik bileşen arz sorunundan biz de etkileniyoruz. Daha önce birçok krizle karşı karşıya kaldık. Fabrikamızın en güçlü yönü, çevik ve esnek üretim kabiliyetimiz. Bu özelliğimiz sayesinde, hızlı müdahalelerle dış kaynaklı krizleri en etkili şekilde yöneterek, üretime üç vardiya olarak devam edeceğiz."

Oyak Renault, küresel tedarik krizi nedeniyle üretime bir hafta ara verecek

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Son Dakika Ekonomi Oyak Renault, küresel tedarik krizi nedeniyle üretime bir hafta ara verecek - Son Dakika Ekonomi


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